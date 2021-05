Ako budeme v lete cestovať?

Pandemická situácia sa pomaly zlepšuje, opatrenia sa uvoľňujú, prirodzene tak vznikajú otázky, čo všetko budeme musieť absolvovať, aby sme sa v lete mohli vybrať na dovolenku do zahraničia.

Už v najbližších dňoch by sa mal spustiť cestovateľsky semafor (pozn. vláda schválila cestovateľský semafor v stredu 26. mája 2021, do platnosti by mal vstúpiť 31. mája), v rámci ktorého budú krajiny zadefinované (zatiaľ) do troch skupín – zelené, červené a čierne. Cieľom cestovateľského semaforu je vytvoriť čo najjednoduchší návod pre tých, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia. Semafor určí podmienky, ktoré budú musieť splniť pri návrate na Slovensko.

Členské krajiny Európskej únie budú jednotne zaradené do zelenej kategórie s najmenšími obmedzeniami pri cestovaní, čo by znamenalo opätovné zavedenie výhod cestovania v rámci Európskej únií a Schengenského priestoru. Podmienky vstupu a návratu z červených a čiernych krajín sú ešte v rokovaní, avšak k jednoduchšiemu cestovaniu do krajín všetkých kategórií by mal dopomôcť aj pripravovaný európsky covid certifikát. Jeho pilotné zavedenie v niektorých členských krajinách EÚ sa očakáva už 15. júna, celoplošne od 1. júla 2021. Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dodal, že na Slovensku sa očakáva zavedenie tohto certifikátu už 26. júna. Práve vďaka jednotnej podobe certifikátu, uznávanej vo všetkých členských krajinách, vznikne celoeurópska infraštruktúra, ktorá bude cestujúcim ponúkať aktuálne a najmä prehľadné informácie o podmienkach v tej-ktorej krajine.

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, uviedol, že európsky covid certifikát by mal fungovať primárne v elektronickej podobe, kde budú prostredníctvom QR kódu uvedené informácie či už o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o výsledku platného PCR alebo antigénového testu. Súčasťou certifikátu by mali byť aj informácie o držiteľovi a elektronický podpis.

Do doby zavedenia jednotného európskeho covid certifikát, sa od soboty 22. mája na Slovensku vydávajú aj dvojjazyčné potvrdenia o očkovaní, ktoré by mali zjednodušiť prekračovanie hraníc očkovaným osobám napríklad do susedných krajín. Neznamená to však úplne uvoľnenie. Ako povedal Martin Klus: „ponáhľajme sa pomaly“, a preto je napríklad pricestovanie zo zahraničia stále podmienené registráciou cez formulár eHranica.

Do budúcna je cieľom zmeniť európsky covid certifikát na celosvetovo uznávaný dokument, ktorý môže poslúžiť aj na vnútroštátne účely. Kým sa tak stane, na preukázanie očkovania proti vírusu COVID-19 môže Slovákom v krajinách mimo Európskej únie zatiaľ poslúžiť medzinárodný očkovací preukaz.

Dovolenky cez cestovné kancelárie

Podľa Romana Berkesa, prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, cestovné kancelárie nezaháľali a sú pripravené na tohtoročnú dovolenkovú sezónu. Dodal, že vítajú pripravovaný cestovateľský semafor, nakoľko je pre nich nevyhnutné poznať jasné pravidlá, ktoré neskôr aplikujú na profilovanie ponuky zájazdov pre klientov.

Ako dôsledok predpokladaného zaradenia všetkých členských krajín Európskej únie do zelenej kategórie, sa tento rok cestovné kancelárie budú orientovať primárne na európske destinácie. Roman Berkes uviedol, že treba rátať s možnými obmedzeniami, či už v hoteloch, na pláži, ale predpokladá napríklad aj povinnosť respirátora v lietadle počas celého letu.

Cestovné kancelárie neustále sledujú podmienky v jednotlivých destináciách ako aj v hoteloch, ktoré následne poskytujú svojim zákazníkom, a dokonca majú možnosť si dodržiavanie stanovených protipandemických opatrení v destináciách aj odsledovať. Práve to by mohlo byť tento rok veľkou výhodou cestovania cez cestovné kancelárie.

Zmena pravidiel za chodu

Všetci hostia sa zhodli na tom, že situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 je nepredvídateľná a mení pravidlá za chodu. Cestovateľský semafor sa bude prehodnocovať každé dva týždne a je možné preradenie niektorých krajín zo zelenej kategórie do červenej alebo čiernej, a opačne.

Ladislav Miko spomenul, že aj napriek tomu, že sa bude Európska únia posudzovať ako jeden celok, v odôvodnených prípadoch môžu mať jednotlivé krajiny sprísnené podmienky vstupu.

Martin Klus dodal, že sa uvažuje aj o oranžových alebo žltých krajinách či regiónoch, v rámci ktorých sú ochotní diskutovať o podmienkach návratu, najmä pre organizovaný cestovný ruch. Ako príklad hostia uviedli dovolenkármi obľúbené Turecko, ktoré je v aktuálne pripravovanej cestovateľskej mape červené, no práve vďaka oranžovým zónam by mohlo byť cestovanie do určitých destinácií jednoduchšie.

Očkovanie výhodou?

Všetci hostia sa zhodli na tom, že všetko nasvedčuje tomu, že zaočkovaní ľudia budú mať v rámci cestovania najviac výhod. Roman Berkes uviedol, že niektoré hotely už teraz avizujú, že budú ubytovávať len dvakrát zaočkovaných ľudí. Netreba však zabúdať na to, že európsky covid certifikát je inkluzívny nástroj a umožňuje cestovanie aj vďaka negatívnemu výsledku PCR a antigénovému testu.

Martin Klus k záveru dodal, že vývoj situácie je aj v našich rukách. Vďaka očkovaniu a nadobudnutiu kolektívnej imunity vieme zmierniť, ba dokonca aj zabrániť, tretej vlne pandémie. Pokiaľ by aj nastala tretia vlna, pri dostatočnom počte zaočkovaných sa predpokladá, že nebude taká dramatická, a teda nemala by sa opakovať doterajšia situácia, ktorá by zabránila využívaniu európskeho covid certifikátu a cestovaniu v rámci Shengenu, dodal Ladislav Miko.

Hostia uzavreli diskusiu v pozitívnom duchu, s víziou, že by sa cestovanie mohlo čoskoro vrátiť do pôvodných koľají, avšak s väčším miestom na pláži a s menším plytvaním jedla v hoteloch.

Video z diskusie tu.

Článok vznikol na online podujatí „Ako budeme v lete cestovať?“, ktoré zorganizovalo 25. mája Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. S Katarínou Koreckou diskutovali Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).